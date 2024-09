Ruben Dias è convinto che il Manchester City migliorerà il suo gioco in vista della visita all’Arsenal

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 19 settembre 2024) 2024-09-19 12:48:49 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals:afferma che “non c’è via di fuga d” ed è fiducioso che ilalzerà il livello delle sue prestazioni quando i Gunners visiteranno l’Etihad Stadium domenica. Nonostante ilabbia aperto la strada nelle prime quattro partite di Premier League di questa stagione, vincendole tutte, ieri sera ha avuto difficoltà a sfondare la risoluta difesa dell’Inter, con la sua prima partita di Champions League conclusasi con un pareggio a reti inviolate. Solo per nuovi clienti. Scommetti 10 £* e ricevi 30 £* in scommesse gratuite.