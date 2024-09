Roma esonerato De Rossi Arriva Juric?

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 19 settembre 2024) (Adnkronos) – Clamoroso quello che è successo in mattinata. LahaDaniele De. La decisione èta dopo l’analisi dei dati negativi registrati nelle gare iniziali del campionato. Soprattutto èta nel timore di restare fuori dai piazzamenti Champions anche per questa stagione. L’allenatore aveva rinnovato il suo contratto in primavera fino al 2027. Questo il comunicato della società giallorossa: “L’AScomunica di aver sollevato Daniele Dedall’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra. La decisione del Club è adottata nell’interesse della squadra, per poter riprendere prontamente il percorso auspicato, in un momento in cui la stagione è ancora al suo inizio. A Daniele, che sarà sempre di casa nel Club giallorosso, un vivo ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione.