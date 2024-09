Rep sfregia l' Irpinia De Mita e Scalfari solo per fare un dispetto a Piantedosi

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 19 settembre 2024) Mirabella Eclano non è certo Las Vegas, nel senso che non è il centro sfavillante della modernità, ma anche nel senso che non è una città nel deserto. Il sospetto viene leggendo un recente reportage di Repubblica che, con l’obiettivo di attaccare il ministro Matteoche ha organizzato il G7 dei ministri dell’Interno “sulle colline di casa sua”, descrive questo comune come “un piccolo centro sconosciuto ai più, sperduto nel nulla”: “Avellino non ha neanche una stazione ferroviaria”, è raggiungibiledopo decine di chilometri di “strade da incubo”.