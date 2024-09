Più libertà per l’intelligenza artificiale europea

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 19 settembre 2024) Dopo Mark Zuckerberg, capo di Meta, che il mese scorso aveva finanziato la pubblicazione di una lettera su The Economist contro le politiche restrittive dell’Unionea proposito di intelligenza, ora a scrivere agli eurocrati sono una cinquantina le aziende e ricercatori che hanno chiesto alle istituzioni europee un deciso “cambiamento di rotta” per non restare esclusi dai grandi benefici di una tecnologia aperta in grado di “accelerare la crescita economica e la ricerca.” Il timore è che le norme in gestazione, che entreranno in vigore nei prossimi 24 mesi, impediscano alle aziende e alle startup dei Paesi Ue di usare una tecnologia che sulla carta potrebbe valere fino al 10% del Pil globale entro il 2035.