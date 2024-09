Passione per il mare tra eleganza e saper fare italiano

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Il Gruppo Ferretti è leader mondiale nella progettazione, costruzione e vendita di yacht a motore e da diporto di lusso, con un portafoglio unico di marchi prestigiosi ed esclusivi: Ferretti Yachts, Riva, Pershing, Itama, CRN, Custom Line e Wally. il Gruppo Ferretti possiede e gestisce sette cantieri navali dislocati in tutta Italia che coniugano un’efficiente produzione industriale con un artigianatodi livello mondiale, in grado di raggiungere clienti in più di 70 paesi nel mondo. I numeri relativi all’anno 2023, fanno registrare un fatturato di 1,1 miliardi di euro (+11 ,5 per cento rispetto al 2022) e un utile netto di 83,5 milioni di euro (+38 per cento). Per il 2024, si prevedono ricavi in crescita fino a 1,2 miliardi di euro e un Ebitda compreso tra 195 e 200 milioni di euro.