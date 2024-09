Palazzo in fiamme a Brescia | 17 persone in ospedale Le tempestive evacuazioni hanno evitato la tragedia

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di giovedì 19 settembre 2024) Grave incendio ain: 17ricoverate – Un grave incendio in un, questa mattina, ha coinvolto numerose. Alle 8:21 è scattato l’allarme per un rogo scoppiato in una palazzina di sei piani situata in via Monte Cengio 18. Grazie al tempestivo intervento dei soccorsi, è stata evitata una possibile. Grave incendio ain: 17ricoverate L’incendio ha richiesto l’evacuazione immediata dei residenti. Il personale medico di AREU (Agenzia regionale emergenza urgenza) è intervenuto prontamente, soccorrendo 21, di cui 17 sono state trasportate inper intossicazione da fumo. Fortunatamente, nessuno dei coinvolti è in condizioni gravi, secondo le informazioni fornite dai sanitari.