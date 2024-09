Ozi – La voce della foresta recensione | un film d’animazione tra social ed ecologia

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 19 settembre 2024) Dopo l'anteprima al Giffoni, arriva in sala ilanimato di Tim Harper, prodotto da Leonardo DiCaprio e incentrato su una giovane orangotango che diventa influencer e vuole sensibilizzare l'umanità. Al cinema. L'animazione, quando indirizzata chiaramente ai più piccoli, deve trovare sempre nuovi modi per rinnovarsi e raccontare l'attualità. Lo fa anche Ozi - Ladiretto da Tim Harper che, dopo l'anteprima alla 54° edizione del GiffoniFestival, arriva al cinema. Prodotta da Leonardo DiCaprio e realizzata in ottica green, proprio per parlare alle nuove generazioni a cui sappiamo sta molto a cuore il destino del nostro Pianeta, la pellicola è ambientata nellapluviale. La protagonista Ozi è una giovane orangotango il cui habitat naturale viene distrutto dall'uomo. Salvata da un gruppo di volontari e convinta che