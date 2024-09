Migranti | Mediterranea denuncia Piantedosi al tribunale internazionale ‘deportazioni in Libia’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 19 settembre 2024) Palermo, 19 set. (Adnkronos) – “L’ufficio legale diSaving Humans, ha provveduto a trasmettere nella giornata di oggi all’Ufficio del Procuratore delPenaleMr. Karim Khan KC, copia della pubblica dichiarazione del Ministro degli Interni italiano, Matteo, riguardanti respingimenti collettivi in Libia operati da milizie facenti capo ad autorità del paese nordafricano”. Lo rende noto l’ong. “, con comunicazione su social ‘X’ pubblicata alle ore 11.15 del giorno 19 settembre 2024, dichiara: ‘Sono 16.220 idiretti verso le coste europee intercettati in mare e riportati in sicurezza in Libia da gennaio a oggi. Un dato che testimonia l?efficacia della collaborazione dell?Italia con i Paesi di origine e transito deinel contrastare i trafficanti di essere umani e le morti in mare’.