Megalopolis | Francis Ford Coppola recensisce il suo stesso film su Letterboxd e si assegna anche un bel voto

(Di giovedì 19 settembre 2024), regista di Il Padrino e, torna a far parlare di sé, questa volta con una mossa divertentissima. Infatti, il noto cineasta ha appena aperto il suo profilo su, social network totalmente incentrato sul cinema, e il primoche ha valutato è stato proprio, a cui hato il massimo dei voti. In questi giorni,ha aperto il suo profilo sul noto social network, dove per prima cosa ha creato due liste, una chiamata “16che hanno ispirato” dove al suo interno troviamocome Eyes Wide Shut, Quarto potere, Persona, ed una intitolata “che consiglio altamente” dove il cineasta, nella descrizione, ha dichiarato: In questa lista sono presentiche mi piacciono e che consiglio ad ogni fan del cinema e ad ogni aspirante regista.