Luna Rossa conquista la finale della Luis Vuitton Cup

(Di giovedì 19 settembre 2024) AGI - All'ottava regata, al quarto match point, nel mare antistante Barcellonasi aggiudica la seconda semiLouisCup battendo American Magic.Prada Pirelli va così invincendo 5-3 la sfida combattutissima contro gli americani. L'AC75 italiana, con il guidone del CircoloVela Sicilia, era avanti sugli statunitensi per 4-0 ma nelle due giornate di regata i velisti del New York Yacht Club si sono riportati sotto arrivando a una lunghezza dall'imbarcazione italiana.  Adessoaffronterà innel mare catalano gli inglesi di Ineos Britannia, che hanno sconfitto per 5-2 gli svizzeri di Alinghi.