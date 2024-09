Lucchese - La trasferta e la tegola Costantino forse salterà solo Ascoli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Le due facce della stessa medaglia. Da una parte la squadra, che con il cuore più che con il gioco, sta disputando un campionato in linea con quelle che sono le sue reali potenzialità; dall’altra la società che dà l’impressione, all’esterno, di navigare in mezzo a mille difficoltà che destano più di una preoccupazione per il futuro. Anche l’ultima voce di un possibile disimpegno da parte di Massimo Morgia da responsabile del settore giovanile, se confermata ufficialmente, andrebbe in questa direzione.il presidente Bulgarella, attualmente fuori Lucca, può risolvere la questione, a pochi giorni dall’inizio dei campionati giovanili. Intanto siamo nel bel mezzo della preparazione in vista della delicatadi, retrocesso dalla "B", con Gorgone alle prese con l’infortunio di