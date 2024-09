Lanterns | nuovi rumors per l’interprete di John Stewart

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 19 settembre 2024)perdiSi è parlato molto di chi interpreterà Hal Jordan indella DC Studios e della HBO, con la star di Avengers: Infinity War Josh Brolin che si sarebbe rifiutato di indossare l’anello in questo attesissimo reboot. Ewan McGregor, Chris Pine e Timothy Olyphant sono ancora tutti in lizza per il ruolo, ma che dire invece dell’attore che diventerà? Ci sono molti nomi che i fan apprezzerebbero, ma è stato detto poco, persino dagli scooper più inaffidabili, su chi interpreterà il personaggio preferito dai fan di Justice League Unlimited. Ora, secondo Daniel Richtman, l’attore di Elvis Kelvin Harrison Jr. è stato preso in considerazione per il ruolo di. L’attore ha ricevuto uno Screen Actors Guild Award e nomination per un British Academy Film Award, un Gotham Award e un Independent Spirit Award.