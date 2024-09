La Web App di FC 25 è disponibile link e istruzioni

Leggi tutta la notizia su imiglioridififa

(Di giovedì 19 settembre 2024) Con l’arrivo di EA Sports FC 25, l’attesa per la Web App (conosciuta anche come Companion App) è in crescita. La Web App è un elemento fondamentale per i giocatori dell’ex Fifa, poiché permette di gestire il proprio club di Ultimate Team, aprire pacchetti, e prepararsi al meglio anche prima dell’uscita ufficiale del gioco. Ma la domanda che molti si pongono è: quando esce la Web App di FC 25? AGGIORNAMENTO La Web App è uscita come previsto il 18 settembre alle ore 18.40 Da dove si accede alla Web App? Ilper accedere alla Web App di FC 25 è questo https://www.ea.com/it-it/ea-sports-fc/ultimate-team/web-app/ Data di Uscita ufficiale La Web App saràdal 18 settembre. Quindi potrete cominciare a fare SBC e aprire pacchetti da giorno 18 da browser.