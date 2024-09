La strada del Grifone Domenica un regalo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Il Grosseto(inizio alle 16) ospita allo stadio "Zecchini" il Poggibonsi. Sia i biancorossi di mister Malotti che i giallorossi del tecnico Calderini in classifica sono appaiati con quattro punti.scorsa le due squadre hanno ottenuto un pareggio per cui entrambe si presenteranno alla ricerca di un riscatto per tornare alla vittoria. Cretella e compagni in casa del Seravezza Pozzi hanno confermato di essere sullagiusta anche se il potenziale offensivo, nonostante i numerosi attaccanti schierati, si è concretizzato in una sola rete (complici i due legni colpiti e le numerose occasioni da rete sprecate)., quindi, si profila un match interessante, all’insegna dell’equilibrio fra due compagini di primo livello che hanno dimostrato di essere già in buona condizione.