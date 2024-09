La confessione di Seung | Non volevo uccidere la dottoressa Capovani Solo fare uno spregio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 19 settembre 2024) Pisa, 19 settembre 2024 – L’ha uccisa per “motivi politici e di vendetta”. Vendetta personale contro lache lo aveva contenuto a letto (ungiorno) nel 2019, ma anche perché lei rappresentava quella psichiatria che lui combatteva attraverso la sua associazione. Perizia su Gianluca Paul, il 36enne di Torre del Lago accusato di aver massacrato Barbaradavanti al reparto che lei dirigeva: il giovane ha detto ai consulenti dei giudici che quel 21 aprile del 2023 non voleva ammazzare la psichiatra, ma a un certo punto una donna (l’addetta alle pulizie testimone sentita anche in aula, ndr) ha urlato e lui si è “distratto” e ha “colpito più forte” di quanto avesse voluto.