Juve-Napoli? Partita molto dura per entrambe le squadre | questo ed altro a NM Live

(Di giovedì 19 settembre 2024) NM– Gigi Pavarese, Carlo Verna, Arturo Muselli, Massimo Agostini hanno partecipato a “MAGAZINE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com: NM– Gigi Pavarese: “Ilha grande qualità nei singoli e ha fiducia nel proprio allenatore” GIGI PAVARESE, ex direttore sportivo del: “ntus-? Non è un problema di chi arriva meglio e chi arriva peggio, perché questa è unache ha un significato diverso. Le motivazioni arrivano subito in match comee chi andrà in campo avrà il supporto a prescindere.