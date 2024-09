Jennifer Lopez al lavoro ad un nuovo album con un tema molto preciso

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 19 settembre 2024) Gli ultimi progetti disono stati dei giganteschi flop, il film The Greatest Love Story Never Told l’hanno visto in dieci e l’hanno tutti stroncato, il disco This Is Me Now non ha ricevuto certificazioni di nessun tipo e ha debuttato solo alla 38esima posizione in USA. Adesso che il suo matrimonio con Ben Affleck è finito, la popstar è pronta a tornare al. Una fonte vicina all’artista ha rivelato che JLo ha iniziato a lavorare ad unche parlerà della sua rottura con l’attore americano. Per la serie, “se ha funzionato per Taylor Swift, perché non funzionerà con me?!”., le rivelazioni della fonte.