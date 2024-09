Italia tre parchi nazionali tra i più attraenti d’Europa per gli utenti di Jetcost

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 19 settembre 2024) Isono aree naturali protette, dichiarate tali da ogni Paese, che vengono tutelate attraverso norme specifiche per preservarne la fauna selvatica e l’ambiente naturale. In Europa ci sono più di 500, di cui una dozzina sono protetti dall’UNESCO e considerati Patrimonio dell’Umanità. Sono luoghi in cui si possono trovare cime granitiche, sterminate foreste di faggi, sorgenti sotterranee, cascate spettacolari, animali selvatici allo stato brado e un silenzio e una pace inusuale. Sono i luoghi perfetti per una piacevole passeggiata o per una sfida sportiva e dove poter scattare centinaia di foto capaci di far invidia agli amici. Glidel potente motore di ricerca di voli e hotel www.