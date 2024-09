Incidente di Lido di Camaiore fermata la donna alla guida per duplice omicidio stradale Aveva gli occhi persi nel vuoto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 19 settembre 2024)di(Lucca), 19 settembre 2024 – Quella Mercedes lanciata sulla via Italica “come un missile” ha falciato tutti e tutto ciò che ha incontrato sulla sua strada nel raggio di cinquecento metri appena. Lasciando dietro di sé morte e distruzione. Portandosi via, all’istante, due vite ancora piene di sogni da realizzare. Lasciandone altre appese ad un sottile filo di speranza. Cinque i feriti gravi e una più lieve, per un totale di sei. Un attimo, e suldiè calato un buio profondo. “Sono sconvolta, sembrava un attentato” ha raccontato una testimone, che nel momento in cui si stava compiendo la tragedia si era appena affacciata all’angolo con la via Roma. Dove l’automobilista, unadi 44 anni originaria del Brasile, secondo le ricostruzione della Polizia avrebbe bucato il primo semaforo rosso, sbandando poi sul marciapiede.