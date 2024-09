Il recupero delle bottiglie di plastica Ecco i due nuovi ecocompattatori | premi e buoni sconto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 19 settembre 2024) Sarzana, 19 settembre 2024 – La sostenibilità può andare di pari passo col risparmio. In prossimità dei due ingressi del Centroluna sono spuntati due eco-compattatori per gli imballaggi in Pet, ossia per leutilizzate nel settore alimentare per acqua, succhi e soft drink. Grazie alla partnership tra Coop Liguria e Corepla è stata quindi avviata anche a Sarzana la differenziata per intercettare leche sfuggono ai flussi di raccolta e che spesso vengono disperse nell’ambiente causando inquinamento. Una doppia buona notizia per i consumatori che scegliendo di riciclare potranno essereati con un buono. Per usare gli eco-compattatori Recopet è necessario scaricare l’omonima applicazione per cellulare.