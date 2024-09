Il falso attentato a Berrino

Leggi tutta la notizia su butac

(Di giovedì 19 settembre 2024) C’è un video che è stato diffuso in rete, un video realizzato dai soliti truffatori seriali che propongono integratori inutili a cifre folli, ma stavolta quanto hanno fatto merita un po’ più attenzione poiché non si sono limitati al solito contenutoper spingerne la vendita: no, stavolta hanno usato l’IA per realizzare un video che riesce a colpire molto più nel segno dei precedenti, oltre ad averci fatto ridere di gusto per più del dovuto. Il video, realizzato appunto con l’IA, racconta una storia assurda, il tutto solo ed unicamente per provare a vendere l’ennesimo integratore.