Grande Fratello 2024 la storia e l’infanzia di Shaila Gatta | andata via a 16 anni Siamo tutti fragili | Video Mediaset

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 19 settembre 2024), l’ex velina di Striscia La Notizia, è entrata nella casa dele dopo pochi giorni si è già lasciata andare a racconti inediti e privati della sua vita. Ad ascoltarla Lorenzo che ha vissuto qualcosa di simile nella sua vita: dalla periferia al riscatto di una vita migliore.piange al: “ «Ma che mi sta succedendo oggi, che confusione. Non lo so perché mi sta prendendo così. Mi sento strana. Rispuntano tutte le cose, tante cose che magari non ti perdoni». Inizia così lo sfogo ditra le lacrime nella casa del. La ballerina ed ex velina confessa a Lorenzo che da quando èvia di casa a soli 16ha dovuto sempre indossare una maschera e fare quella forte. A confortarla c’è proprio Lorenzo che la invita a riflettere: «secondo me, sei già coraggiosa.