Giulia Stabile da professionista di Amici alla conduzione di Tu Si Que Vales | ecco quanto guadagnerà

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di giovedì 19 settembre 2024)ha soffiato il ruolo che a Tu Si Queera stato occupato da Belen Rodriguez e sembra ormai pronta al debutto in televisione dopo le prime registrazioni già effettuate negli studi Mediaset. Sono tanti i telespettatori che avrebbero voluto rivedere la showgirl argentina in questo ruolo ma allo stesso tempoè molto amata e apprezzata soprattutto da chi ha iniziato a conoscerla dai tempi di. Scopriamo come è stata presentata e quale potrebbe essere il suo cachet per il nuovo impego da conduttrice. Tu si queriparte con la nuova: la svolta diEbbene sí, si avvicina la svolta professionale per l’ex concorrente ballerina di20, che si appresta a debuttare nel ruolo di protagonista e conduttrice femminile di Tu si que