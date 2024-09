Ex Umberto I il residence all’asta | Si parte da una base di 27 milioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 19 settembre 2024) L’area dell’ex ospedaleI vail prossimo 28 ottobre e sida unadi circa 27e mezzo di euro per un lotto unico di oltre 26mila metri quadrati. Lo rivela il sito di "Cardeto district, un nuovo progetto di città nella città", uno spazio urbano che presto, se si troverà il compratore, potrebbe trasformarsi in un nuovo quartiere progettato secondo i più moderni criteri di sostenibilità ambientale e sociale, con residenze, spazi per uffici e piccoli esercizi commerciali, luoghi di socializzazione, student house e centri assistenziali e residenziali dedicati agli anziani. Il sito è già online e il progetto è commercializzato dall’Istituto di credito Bnp Paribas su iniziativa di BCM Global, uno dei principali fornitori indipendenti di mutui, immobili e prestiti commerciali.