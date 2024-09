Esonero De Rossi la regia di Souloukou | la profezia di Totti la grana Dybala e quell’allenatore mai arrivato

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 19 settembre 2024) A pochi mesi dal rinnovo, con l’estate post Euro 2024 e un mercato chiuso in fretta e furia dopo il gong, la Roma ha optato per l’Daniele Dedopo appena 4 partite. Un timing che ha sorpreso tutti, calciatori compresi. Pesano i 3 punti in 4 giornate, ma la situazione non era poi così tragica. E se i motivi non fossero prettamente sportivi? Lo scontro con LinaSecondo quanto riportato da “Il Messaggero”, i rapporti freddi fra Dee Linasarebbero alla base della decisione sull’del tecnico. Già in estate la CEO della Roma avrebbe voluto Modesto come direttore sportivo e Raffaele Palladino in panchina. I Friedkin decisero, invece, di continuare con DDR. Come ds venne scelto Ghisolfi, bocciate le proposte deane di Massara e Burdisso.