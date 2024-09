Devo dirti una cosa su Javier Grande Fratello Jessica vuota il sacco con Ilaria

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 19 settembre 2024) In attesa della nuova puntata delc’è una concorrente che già si è fatta notare più delle altre, parliamo diMorlacchi che pare in grado di sovvertire le regole del reality con la sua esuberanza. Nelle ore scorseha parlato dicon Ila, raccontando un particolare che prima non aveva notato e che l’ha portata a fare una parziale retromarcia su alcune sue precedenti affermazioni.non è stata esente da critiche. >> “Sono morti sul colpo”. Gravissimo incidente in autostrada, addio a padre e figlio: un errore alla guida, poi la tragedia Nella puntata di ieri di Pomeriggio Cinque, il programma di Myrta Merlino in onda su Canale 5, Davide Maggio aveva usato dei toni duri con, spiegando di non credere a pieno alla sua veridicità.