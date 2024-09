Dal Ministero del Lavoro via libera al Reddito alimentare

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 19 settembre 2024) «In questa giornata di festa è arrivata una notizia importante per la città e per i nostri cittadini. Ildele delle Politiche Sociali, con decreto 289 del 13 settembre, ha approvato il progetto diproposto dall’Assessorato alle Politiche sociali del Comune di Napoli», ne dà notizia l’assessore al Welfare Luca Fella Trapanese. Il progetto diè una nuova iniziativa che si inserisce nell’ambito degli interventi realizzati dalper l’inclusione sociale e il contrasto alla deprivazione materiale, consentendo la distribuzione gratuita di prodotti alimentari invenduti, comunque idonei al consumo, donati dagli operatori del settoreche aderiranno all’iniziativa. L’obiettivo è duplice: combattere lo sprecoe fornire un aiuto concreto alle persone in condizione di grave povertà.