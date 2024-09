Conte sorprende Grillo su simbolo nome e garante E il fondatore M5S prepara il ricorso

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 19 settembre 2024) «Si discute di tutto». Basta una lapidaria frase per capire quale sarà la linea. Se ilnon vorrebbe mettere in discussione, mandati elettivi e soprattutto ruoli e competenze del, non la pensano allo stesso modo l'ex premier e il suo establishment. Giuseppì, invitato a un convegno organizzato da alcune associazioni animaliste, non risponde direttamente a quello che una volta era il suo mentore, ma è chiaro come non abbia intenzione di farsi più dettare le regole. Procede, dunque, spedita la fase costituente. Nella giornata di ieri gli iscritti hanno iniziato a scegliere le 12 priorità fra i 20 Temi di discussione, proposti da Avventura Urbana. Questa sconosciuta associazione, non si capisce a che titolo, ha avuto il compito di analizzare i famosi 22mila contributi, riassumendoli in un numero limitato di focus, ritenuti strategici.