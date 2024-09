Cobolli Gigli | Osservo preoccupato il Napoli di Conte

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 19 settembre 2024) Giovanni, ex presidente della Juventus, è intervenuto a Radio Punto Nuovo durante Punto Nuovo Sport. Queste le sue parole: “non accuserà lastazione o meno dello Stadium! Da tifoso bianconero,con molta preoccupazione quanto Antonio stia facendo con ilLa squadra ha imboccato la strada giusta e ha tirato fuori dei colpi importanti dal mercato. La Juve è migliorata in coppa, ma dovrà rimboccarsi le maniche se vorrà avere la meglio contro gli azzurri. Contro il PSV ho notato un rilassamento di troppo nel finale, il gol è arrivato quando la nostra difesa era assente Contro ilbisogna tirare fuori gli attributi e dare il meglio. L’operato di De Laurentiis? Ilè sempre stata una società gestita in maniera oculata, è stata una sorpresa anche per me l’ultimo mercato.