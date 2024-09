Ciao glow arriva la butter skin | l’ossessione dell’estate 2025

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 19 settembre 2024) Lapiace a molti, ma non è per tutti. Eppure il desiderio, nemmeno troppo nascosto, di ogni donna è una pelle da bebè. Piena, morbida e perfettamente levigata con un trucco che la faccia risaltare. La tendenza per la primavera estatesarà la, la pelle di burro, proprio come quella creata da Siddharta Simone, Head of Makeup Artisti di Kiko, per la sfilata di Philosophy by Lorenzo Serafini. Dopo lenails è quindi il momento della. Insieme agli abiti leggeri, impalpabili, a tratti evanescenti, la pelle di burro è il coronamento perfetto di una bellezza che è sinonimo di Quiet Luxury, soft e sussurrata. ”L’ispirazione per oggi è una pelle radiosa, fresca, levigata e non eccessivamente luminosa.