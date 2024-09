Chiusi al via la quarantunesima edizione della festa dell’uva e del vino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 19 settembre 2024)(Siena), 19 settembre 2024 - Aarriva l’evento più atteso dell’anno che va segnare il passaggio di testimone tra l’estate e l’autunno: lae del. Storicamente nata per celebrare l’iniziovendemmia e per salutare il sole e il caldo estivo, ad oggi l’appuntamento rappresenta un importante ritrovo per tutti gli amanti del, delle specialità culinarie toscane ebuona musica. Giunta alla suala, organizzata dall’associazione TerzieriCittà di, si terrà dal 27 al 29 settembre; ad anticipare il weekend l’Anteprima dal 21 settembre, quest’anno focalizzata sulla riscoperta dei cinque sensi.