Champions League oggi Bologna-Shakhtar | orario e diretta tv

(Di giovedì 19 settembre 2024) (Adnkronos) –è atteso l’esordio didelFC. L’appuntamento per i rossoblù è stasera allo stadio Dall’Ara contro loDonetsk. Nonostante la forte pia la partita è stata confermata, anche se l’ultima parola sarà degli arbitri che alle 17.30 dovranno confermare l’agibilità del campo. La sfida si gioca alle 18.45. La partita sarà trasmessa in esclusiva su Sky, sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252) e Sky Sport 4K (243). Il match sarà trasmesso in streaming su Sky Go e NOW. Le probabili formazioni:(4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Lykogiannis; Aebischer, Freuler, Pobega; Orsolini, Castro, Ndoye. All. Italiano.DONETSK (4-3-3): Riznyk; Konoplya, Bondar, Matvienko, Azarov; Bondarenko, Kryskiv, Sudakov; Pedrinho, Sikan, Kevin. All. Pusic.