Cesena nuova visita per Berti Scocca il momento di Antonucci

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 19 settembre 2024) Se saranno due o tre le giornate di assenza per infortunio di Tommasolo si scoprirà cammin facendo. Il centrocampista ha già iniziato il lavoro di recupero per la distorsione alla caviglia rimediata dopo il fallaccio di Mattia Caldara nel derby di venerdì con il Modena ed il sogno è di riaverlo in campo per la sfida di Pisa del 5 ottobre anche se è più verosimile che lo si possa vedere all’opera nel match casalingo del 19 ottobre – benedetta la sosta in questo caso –, al Manuzzi con la Sampdoria. Il talento di Calisese si sottoporrà, comunque, la prossima settimana ad unaspecialistica. La certezza è che sabato a Palermo non ci sarà. Michele Mignani dovrà quindi inventarsi qualcosa per sostituire un giocatore sin qui sempre titolare dal primo minuto, sia in campionato che in coppa, e sostituito, infortunio a parte, solo a Sassuolo all’85 in quanto ammonito.