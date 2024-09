Caso di febbre del Nilo in provincia di Latina | in corso le operazioni di bonifica

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 19 settembre 2024) Attivazione immediata dei protocolli di prevenzione A seguito delautoctono di West Nile registrato a Borgo Sabotino, la Asl diha prontamente attivato i protocolli di prevenzione previsti. Il personale dei servizi di Igiene e Sanità Pubblica e Veterinaria, in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico e le istituzioni locali, è stato mobilitato per gestire l’emergenza. L’obiettivo è garantire il monitoraggio e la sicurezza della popolazione. Condizioni del paziente e monitoraggio della situazione Il paziente, che era stato ricoverato presso l’Ospedale Santa Maria Goretti di, è stato dimesso in buone condizioni cliniche. La Asl ha confermato che, a oggi, non ci sono allarmi di diffusione del virus, grazie alla costante sorveglianza entomologica e veterinaria su equidi e avifauna nella