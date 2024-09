Carmen Di Pietro intervista alla concorrente di Tale e Quale Show 2024 | Spero di sorprendere Malgioglio in positivo Non so ballare né cantare ma quando accetto una sfida do tutta me stessa

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 19 settembre 2024)Diè tra i concorrenti di “”, il programma di imitazioni condotto da Carlo Conti in partenza su Raiuno venerdì 20 settembre. Il varietà dei record, che compie quest’anno quattordici anni, ritorna nella sua consueta formula: i partecipanti, più o meno vip, imitano cantanti nazionali e internazionali e le loro performance vengono giudicate dgiuria composta da Alessia Marcuzzi, da Giorgio Panariello e dallo spietato CristianoDiesclusivadi “” Noi di SuperGuida TV abbiamo videoto in esclusivaDi. Ai nostri microfoni, in merito a questa, ha dichiarato: “Mi sto mettendo davanti allo specchio come una disgraziata, e studio come una matta. Venerdì imiterò Donatella Rettore. Casa mia è invasa ormai dalle foto di questa artista.