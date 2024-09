Berenbruch | Doppietta al Manchester City emozione! Con insegnamento

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 19 settembre 2024)ha avuto un ruolo decisivo nella grande vittoria per 2-4 dell’Inter Primavera sul, nell’esordio in UEFA Youth League. L’autore dellaparla a Inter TV. GRAN SPETTACOLO – Thomasmigliore in campo di-Inter di UEFA Youth League, vista lanel 2-4 finale: «Sicuramente è un’, perché segnare due gol in casa delnon accade tutti i giorni. Però siamo contentissimi della prestazione di squadra: sapevamo che, a differenza del campionato, non avremmo avuto il pallino del gioco. Alla lunga il risultato ha dato ragione a noi. Sicuramente iniziare con handicap al primo minuto è stato un problema moralmente, però riaggiustarla subito è stato come ripartire dal 1?. Da lì è stata un’altra partita, ci siamo rimessi lì concentrati.