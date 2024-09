Atalanta-Como Serie A | Gasperini chiede continuità

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 19 settembre 2024) Tutto pronto per un nuovo turno diA. Il campionato è giunto alla quinta giornata del girone d’andata, che si chiuderà con, in programma lunedì 23 settembre alle ore 20:45. I padroni di casa sono noni con 6 punti e cercano la seconda vittoria consecutiva per dare piùal proprio cammino. Più delicata la situazione degli ospiti, diciottesimi con soli 2 punti – gli stesso del Cagliari e uno in più del Venezia – e chiamati ad una grande prestazione per dare una svolta ad un campionato fin qua deludente. Le ultime da, con le probabili formazioni e la diretta tv della partita.: il momento delle due squadre (Credit foto – pagina Facebook del club lombardo)L’appare ancora in fase di rodaggio, come testimoniano i risultati e le prestazioni altalenanti offerti dai bergamaschi in questa prima fase della stagione.