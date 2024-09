Ancora un femminicidio | a Sestri Levante nel genovese un 74enne uccide la moglie Poi si costituisce

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Si è costituito Giampaolo Bregante, ilche giovedì mattina intorno alle 13 ha sparato e ucciso sua, Cristina Marini di 72 anni. È accaduto a(Genova), nell’appartamento dove i coniugi abitavano. Dopo aver sparato con un Revolver legalmente detenuto, l’uomo ha chiamato i carabinieri e ha spiegato loro la dinamica del fatto. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 ma per la donna non c’è stato nulla da fare. Secondo le prime indiscrezioni delle forze dell’ordine, l’uomo ha detto di averla uccisa per “liberarla dalla depressione” di cui soffriva da tempo. Il– ex comandante di nave – ora si trova in caserma a, dove è arrivato anche il pubblico ministero per l’interrogatorio mentre i militari die il nucleo radiomobile di Genova studiano la dinamica dell’accaduto.