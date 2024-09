Ursula von Melonen e la pazza idea dei due forni

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Non so cosa pensi l'armocromista del pattovon, ma Elly Schlein si leverà presto il rosso dalle guance e voterà Raffaele Fitto. È una figura forte dell'bis. Più forte di Paolo Gentiloni per due semplici ragioni. La vicepresidenza all'Italia arriva dopo un «no» dei meloniani al bis di. E questo la rende più forte. Perché non era scontata. E non era scontata perché quel no ha valore politico: l'Italia finalmente può fare una cosa che a Gentiloni non era permessa: dire no. La seconda ragione è che se si guarda l'Europa da dove viene, il no di Meloni può sembrare un errore. Ma se ci si gira e si osserva dove stiamo andando, come Mario Draghi sta ripetendo ormai da giorni, la percezione cambia all'istante. Perché questa Europa che non è né carne né pesce va verso un cambiamento profondo dell'Unione, delle sue regole e delle sue politiche economiche.