Un ragazzo su dieci ha problemi al cuore | lo studio che allarme le famiglie

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Quasi ilper cento dei ragazzi presenta anomalie nel tracciato dell’elettrocardiogramma eseguito per il rilascio del certificato sportivo agonistico Un recentecondotto dall’Ospedale pediatrico Bambino Gesù, ha evidenziato come molti ragazzi giovani di “sana e robusta costituzione”, che si sottopongono alla visita medico sportiva per svolgere una qualsiasi attività agonistica, presentano un Elettrocardiogramma anomalo, che costringe ad accertamenti più accurati per prevenire eventuali. Unoche allarma le– Cityrumors.it – In Italia, con la scomparsa del medico scolastico e dell’obbligatorietà della leva militare la figura del medico specialista in medicina dello sport è diventata fondamentale per valutare e tutelare la salute fisica dell’atleta.