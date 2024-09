UFFICIALE – Milan Stefano Pioli all’Al Nassr quanto risparmia Gerry Cardinale

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Exvola in Arabia Saudita: ora è, le cifre erisparmierà il club diper l’ex tecnico Finalmente arriva l’attesa ufficialità. L’ex allenatore delapproderà in Arabia Saudita, il club è l’Al, squadra in cui gioca Cristiano Ronaldo. Nelle ore passate, il tecnico, tra le altre, di Lazio e Fiorentina, ha firmato la risoluzione del contratto che lo legava ai rossoneri fino al giugno 2025. Questo consente al diavolo dire circa 10 milioni di euro lordi, considerando lo stipendio dell’allenatore e del suo staff. L’ex tecnico firma un contratto biennale, fino al 2026 con opzione per il terzo anno. La cifra monster è pari a 12 milioni netti a stagione, bonus inclusi. Somma che in Italia non avrebbe potuto ottenere.