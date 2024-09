Turista morta dopo l’attacco di uno squalo | le ha strappato una gamba

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Tragedia alle isole Canarie, in Spagna. Una giovanetedesca èessere stata attaccata da unomentre nuotava al largo Il dramma è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 16 settembre. La donna 30enne si è tuffata dalla barca su cui viaggiava, ma è stata morsa da unoche le hauna. Nonostante i soccorsi da parte degli amici e dei medici accorsi sul posto, lapoche orein ospedale per le conseguenze delle ferite.Leggi anche: Tragedia in Giamaica:tigre decapita un 16enne durante una battuta di pesca subacquea Come èlaattaccata dalloSecondo quanto riferiscono fonti locali, la giovane era in vacanza e si trovava su un catamarano battente bandiera britannica, a circa 278 miglia nautiche a sud-ovest dell’isola di Gran Canaria, quando lol’ha attaccata strappandole una