Totó Schillaci è morto | dalla nota ufficiale al calcio alla vita privata

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 18 settembre 2024): ladella Direzione Sanitaria dell’ospedale palermitano. Lo sportivo era ricoverato dal 7 settembresi è spento all’età di 59 anni. Grave lutto per il, il bomber palermitano ci ha lasciato. L’attaccante della Nazionale italiana era ricoverato in gravi condizioni dallo scorso 7 settembre nella sua Sicilia. Dal quel lontano 1990, è diventato l’eroe nazionale al Mondiale Italia ‘90, l’Italia intera ricorderà per sempre con affetto quella “notte magica”. Totò in campo era una mina spietata con un goal dopo l’altro, l’ex giocatore riuscì con la Nazionale italiana a toccare il tetto del mondo ai mondiali e soprattutto riuscì a classificarsi al secondo posto nella classifica del Pallone d’oro. Da tempo lo sportivo combatteva con tutta la sua forza contro un tumore.