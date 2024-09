Totò Schillaci è morto a 59 anni il ricordo di Simona Ventura

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 18 settembre 2024), oggi, a soli 59in seguito a una lunga malattia. Al secolo Salvatore, per tutti, è stato un’icona del calcio grazie a quelle celebri “notti magiche” dei mondiali di calcio del 1990 quando l’Italia si classificò al terzo posto. La sua carriera, iniziata nei campetti di Palermo, lo portò successivamente a giocare per squadre come il Messina e la Juventus, prima di diventare una leggenda della Nazionale. Una volta andato “in pensione”,si è buttato a fare televisione grazie ache lo ha voluto sia opinionista nel suo Quelli Che Il Calcio, ma anche naufrago della seconda edizione de L’Isola dei Famosi, quella vinta da Sergio Muniz, dove si classificò al terzo posto. Era il 2004. Nel 2023, invece, ha partecipato insieme alla moglie a Pechino Express.