Tivoli travolta e uccisa sulle strisce | arrestato il 29enne alla guida della Golf

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Roma, 18 settembre 2024 – È statoil piratastrada che ha investito e ucciso la 39enne Daniela Circelli aTerme. L’automobilista è un 26enne egiziano ed è accusato di omicidio stradale, omissione di soccorso e calunnia. La donna, che era di Guidonia Montecelio, è statamentre attraversava la stradapedonali a poche centinaia di metri dalle terme. Cosa è successo L’incidente è accaduto la notte del 9 settembre sulla Tiburtina, a poche centinaia di metri dalle terme di. Secondo alcuni testimoni, la donna sarebbe riuscita a evitare di essere colpita da un primo veicolo, per poi essere centrata in pieno da una seconda auto. Secondo l'accusa, il 26ennedi una Volkswagen, lanciata a forte velocità su via Tiburtina, ha investito e ucciso sul colpo la donna, fuggendo senza fermarsi a prestare soccorso.