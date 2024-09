Temptation Island ascolti record per la seconda puntata | boom tra i giovani e su Mediaset Infinity

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Grande successo dianche per ladi2024, versione autunno. Il viaggio dei sentimenti, condotto da Filippo Bisciglia, è stato il più seguito non solo in tv ma anche in streaming. Vediamo insieme tutti i numeri di questa edizione., i numeri della: picchi di 4 milioni di spettatori Prosegue il successo su Canale 5 di “”. Il programma, che va in onda ogni martedì sera in prima serata, è stato il leader assoluto con 3.124.000 spettatori totali e il 21.47% di share (che sale al 26.1% sul target commerciale). Numeri importanti se si considera anche la forte concorrenza sulle altre reti: ‘I Leoni di Sicilia‘ (su Rai1); ‘The Floor‘ (su Rai2); ‘È sempre CartaBianca’ su Rete4; XFactor in chiaro su Tv8. Senza considerare che ieri si giocava la Champions con il Milan impegnato contro il Liverpool.