Silvio Garattini | Il 40% dei tumori si può evitare basta poco

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Quando parla il professorsi può ovviamente dissentire. Ma alla sua voce fuori dal coro è sempre bene prestare attenzione. Scienziato e farmacologo di fama internazionale, fondatore e presidente dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano,, classe 1928, è fra le voci più rispettate, anche se forse troppoascoltate, della medicina italiana. Dalle aggressioni a medici e infermieri, e dalla riforma del servizio sanitario nazionale alle “malattie che non piovono dal cielo”, nella nostra società imperniata sul “mercato della medicina”, VelvetMag raccoglie le sue riflessioni. Professore, perché oggi in Italia avvengono sempre più spesso episodi di aggressioni violente a medici e infermieri, dopo che durante la pandemia di Covid li abbiamo celebrati come “eroi“? Il Covid ha lasciato il segno. Ha lasciato rabbia in molte persone.