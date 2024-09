Roma chi per il dopo De Rossi? Il sogno è Jurgen Klopp

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 18 settembre 2024), 18 settembre 2024 – E’ arrivata la notizia a sorpresa dell’esonero di Daniele Dedalla guida dellaappena quattro giornate dall’inizio del campionato (leggi qui). Fatali i soli tre punti conquistati dalla squadra allenata dall’ex centrocampista giallorosso senza nessuna vittoria,le grandi spese avallate dai Friedkin sul mercato estivo. Lacaccia De: “Decisione nell’interesse della squadra” Esonero De, i possibili successori Lanon ha ancora annunciato il sostituto, ma per quanto riguarda i possibili allenatori liberi e pronti a prendere le redini della squadra ci sono già diversi nomi in circolazione. Tra i candidati più probabili spuntano Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus, Stefano Pioli, ex tecnico del Milan e Maurizio Sarri, ex allenatore della Lazio, tutti liberi, anche se contratti pesanti.