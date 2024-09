Raccolta dei funghi attenti alle specie velenose Le regole dell’Ispettorato micologico dell’Ausl | Occorre cuocerli bene per almeno 20 minuti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 18 settembre 2024) È ripartita la stagione dei, ma occhio agli esemplari raccolti. L’Ispettoratodell’Azienda Usl di Modena segnala, infatti, la presenza in montagna in questo periodo di esemplari velenosi e potenzialmente mortali, tra cui l’Amanita Phalloides. Per questo è fondamentale, per evitare una intossicazione grave o persino letale, il controllo deipresso una delle sedidell’Azienda Usl di Modena presenti sul territorio provinciale. Nell’anno in corso l’Ispettoratodi Modena è intervenuto in quattro episodi di sospetta intossicazione dapresso i Pronto Soccorso della provincia. In tre casi le indagini hanno evidenziato il consumo dicommestibili non adeguatamente conservati e cucinati; in un episodio icommestibili sono stati consumati crudi.