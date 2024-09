Quanto costa l’hotel sul lago di Como al secondo posto tra i 50 migliori del mondo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Sulle pendici dei monti che circondano ildic’è un hotel che si è guadagnato ilnella classifica, stilata annualmente, dei World’s 50 Best Hotels. Si tratta del famoso Passalacqua, nel piccolo comune di Moltrasio, già primo classificato nella lista del 2023. A livello globale è stato superato solo dal Capella di Bangkok, in Thailandia, mentre a livello europeo si è guadagnato il primato.Passalacqua “Situato in una villa del XVIII secolo i cui locali in passato ospitavano Papa Innocenzo XI – si legge nelle motivazioni – questo gioiello progettato da Milano ha ospitato un'aristocratica schiera di occupanti, dal conte Andrea Lucini-Passalacqua e il compositore Vincenzo Bellini agli attuali proprietari, la famiglia De Santis.